Под Калининградом запустили новый комплекс по выращиванию форели и осётра

Компания также занимается производством кормов.

Под Калининградом запустили новый комплекс по выращиванию радужной форели и осётра. Информацию об этом опубликовали на странице агентства по рыболовству «ВКонтакте».

Предприятие компании «Колобрат» располагается в посёлке Совхозное Багратионовского округа. В комплексе выращивают товарную радужную форель и осётра в установках замкнутого водоснабжения. Особенностью проекта также является полностью интегрированная производственная цепочка: от кормов до готовой продукции.

«На предприятии реализован полный цикл производства: собственное производство кормов, включая экструдирование и выпуск премиксов, инкубирование, выращивание рыбы в УЗВ и переработка. Корма разрабатываются с учётом потребностей форели, карпа и осетровых, что позволяет обеспечить высокое качество и экологичность продукции», — сообщили в агентстве.

По данным ведомства, «Колобрат» планирует расширять мощности. В частности, обещают запустить новые линии экструдирования кормов, увеличить объёмы установок замкнутого водоснабжения, локализовать закупку компонентов у местных производителей. Кроме того, хотят построить современный распределительный хаб для логистики готовой продукции.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Колобрат» зарегистрировали в Совхозном в 2024 году. Генеральным директором и учредителем компании является Николай Козырев. Предпринимателю также наполовину принадлежит ООО «Вавилон» из Удмуртии, которое специализируется на торговле одеждой.

В январе под Гвардейском запустили производство по выращиванию форели и осётра. Предприятие компании «РусИнг» появилось в посёлке Прудное. К марту обещали поставки продукции в местные рестораны, а к концу года — на прилавки магазинов.