Шведский самолет ведет разведку вдоль границы Финляндии и России

Шведский самолет ведет разведку в районе Выборга и границы России с Финляндией.

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Небольшой шведский разведывательный самолет Gulfstream IV с утра четверга ведет активную разведку вдоль границы Финляндии и России, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Самолет, который обычно базируется на шведской базе Мальме, в этот раз вылетел из финского города Тампере. Он сделал три пролета вдоль границы в направлении Выборга и Санкт-Петербурга, после чего взял курс на север.

Этот же борт был ранее замечен в полетах вдоль границ Калининградской области и западной границы Белоруссии.

В конце марта ВСУ активизировали удары БПЛА по Ленинградской области. Российская ПВО уничтожила десятки аппаратов, однако повреждения получил порт в Усть-Луге.

В сентябре 2025 году Владимир Зеленский заявил о намерении нанести новые удары по порту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это признанием с организации терактов.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

