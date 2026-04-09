Доставка еды обманула красноярца на килограмм шашлыка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзоре разъяснили права потребителей после жалобы жителя на недовес при заказе шашлыка с доставкой.
По словам заявителя, он оформил заказ на 3 кг шашлыка, однако после получения и проверки оказалось, что фактический вес составил около 2 кг. В компании пояснили, что изначально взвешивали сырое мясо, а при приготовлении оно уменьшилось в весе.
В ведомстве подчеркнули, что такая практика является нарушением. Согласно закону о защите прав потребителей, покупатель должен получать полную и достоверную информацию о товаре, включая его вес и стоимость.
Если речь идет о готовом блюде, продавец обязан указывать вес именно в готовом виде, а не до приготовления.
В подобных случаях потребитель вправе обратиться к продавцу с письменной претензией и потребовать компенсацию за несоответствие. Если вопрос не будет решен добровольно, можно обратиться в суд.