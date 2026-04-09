Сезон клещей и мышиной лихорадки: специалисты рассказали о ситуации в Татарстане

Грозит ли республике вспышка мышиной лихорадки? Что предпринять при укусе клеща? На эти и другие вопросы ответили специалисты на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
В Татарстане установилась положительная температура, предвещая начало садоводческого сезона. Любителей отдыха на природе поджидает опасность заражения природно-очаговыми инфекциями — болезнями, общими для человека и животных, возбудители которых долго сохраняются в окружающей среде и быту. Как правило, эти инфекции не передаются напрямую от человека к человеку, а также не поражают самих животных-переносчиков, таких как грызуны, распространяющие вирус геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).
89% случаев ГЛПС в России приходится на Приволжский федеральный округ. Вся территория Татарстана является природным очагом этой лихорадки. Инфекция передается через прямой контакт с грызунами, а также воздушно-пылевым путем, сообщила Любовь Авдонина, заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ.
Основной группой риска заражения мышиной лихорадкой являются дачники, а также работники сельского хозяйства, лесной и нефтяной промышленности. Роспотребнадзор напоминает о необходимости работодателей обеспечить безопасные условия труда для своих сотрудников в зонах природно-очаговых инфекций.
За первые три месяца 2026 года в Татарстане зарегистрировано 57 случаев мышиной лихорадки, что сопоставимо с показателями прошлого года. Каждые три-четыре года мы наблюдаем подъем заболеваемости ГЛПС. Учитывая эту цикличность и благоприятные условия для размножения грызунов, ожидается рост числа случаев. Важно принять меры для предотвращения резкого скачка заболеваемости, подчеркнула Авдонина.
Инкубационный период ГЛПС составляет около двух недель, первые симптомы напоминают ОРВИ: повышение температуры, головная боль. На четвертый-пятый день могут проявиться специфические признаки поражения почек: боли в пояснице, изменение цвета и количества мочи. Возможны также кожные высыпания и нарушения зрения. В дальнейшем наступает стадия полиурии, за которой следует постепенное восстановление, хотя слабость может сохраняться. Осложнения, такие как инфекционно-токсический шок, могут быть смертельными.
Инфекция не передается от человека к человеку, но требует стационарного лечения. Современные методы диагностики включают выявление антител к вирусу, УЗИ почек и КТ легких для исключения поражения, рассказал Халит Хаертынов, главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана.
Активность клещей в Татарстане также возросла: 35 жителей обратились за медицинской помощью после укусов. Первый случай зафиксирован 25 марта. По сравнению с прошлым годом, количество обращений по поводу укусов клещей к началу апреля меньше в два раза. Клещи переносят энцефалит и боррелиоз, эндемичными районами являются 30 районов по энцефалиту и все районы по боррелиозу. Единичные случаи энцефалита, часто завозные, и около 50 случаев боррелиоза регистрируются ежегодно. На данный момент случаев заражения клещевыми инфекциями нет.
От клещевого энцефалита можно защититься вакцинацией. В этом году планируется привить 6 427 человек, уже вакцинировано 2 670.
Основные меры профилактики — централизованная обработка территорий, которая начнется после схода снега, в парках, скверах и зонах отдыха.
Врачи напоминают о мерах предосторожности:
1. Утилизируйте продукты питания, обнаруженные рядом с следами грызунов, и плотно упаковывайте еду.
2. Проводите влажную уборку загородного дома с дезинфицирующими средствами, используя средства защиты.
3. Тщательно убирайте территории от валежника и сухой травы.
4. Регулярно проветривайте помещения.
5. На прогулках в лесу закрывайте шею и голову, используйте репелленты для обработки одежды.
6. При укусе клеща рекомендуется обратиться в медицинское учреждение для его удаления. Если вы сняли клеща самостоятельно, его необходимо сдать на исследование, чтобы при необходимости начать профилактическое лечение.