Сезон клещей и мышиной лихорадки: специалисты рассказали о ситуации в Татарстане

Активность клещей в Татарстане также возросла: 35 жителей обратились за медицинской помощью после укусов. Первый случай зафиксирован 25 марта. По сравнению с прошлым годом, количество обращений по поводу укусов клещей к началу апреля меньше в два раза. Клещи переносят энцефалит и боррелиоз, эндемичными районами являются 30 районов по энцефалиту и все районы по боррелиозу. Единичные случаи энцефалита, часто завозные, и около 50 случаев боррелиоза регистрируются ежегодно. На данный момент случаев заражения клещевыми инфекциями нет.