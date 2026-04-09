В Красноярске начали ремонтировать улицу Маерчака

В Красноярске начались работы на первом объекте дорожного ремонта этого года — улице Маерчака. В планах заменить бордюры и асфальт на дороге и тротуарах от кольца с улицей Калинина до проспекта Свободный. Подрядчик — ООО «ЕНИСЕЙГРУПП». Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В пресс-службе мэрии сообщили, что спецтехника демонтирует бортовые камни и асфальтовое покрытие пешеходной зоны. После этого рабочие приступят к установке бортовых камней, а при наступлении теплой погоды — к укладке нового асфальта. Дорожный ремонт будет осуществляться без полных перекрытий, с ограничением движения по полосам.
Напомним, улицу Маерчака капитально отремонтировали до Универсиады на участке от улицы Республики до проспекта Свободный.
Также в ближайшее время подрядчики приступят к ремонту двух участков на кольцевой развязке в районе моста 777 и улице Пограничников.
«В этом году контракты будут предусматривать графики исполнения работ на каждом конкретном объекте, чтобы исключить длительные перерывы между различными видами работ. Это обязует подрядчика выполнять работы без задержек, а службе заказчика даёт возможность штрафовать подрядные организации в случае проволочек», — отметили в городской администрации.
Параллельно ведётся работа по обследованию гарантийных объектов ремонта за 2021−2025 годы. Из 230 объектов уже обследовано 144, по 61 участку выданы замечания. С наступлением устойчивых положительных температур подрядчики будут исправлять выявленные дефекты за свой счёт.
Всего в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Перечень сформирован с учётом физического износа объектов, их востребованности, в том числе наличия поблизости соцучреждений, а также нормативных межремонтных сроков и обращений жителей. Список дорожных объектов синхронизирован с планами ресурсоснабжающих организаций по модернизации сетевой инфраструктуры.
Добавим, что уже сформирован дополнительный перечень объектов. В случае экономии от торгов, план ремонта будет дополняться. Кроме того, продолжится работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.