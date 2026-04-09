В Красноярске начали ремонтировать улицу Маерчака

Всего в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Перечень сформирован с учётом физического износа объектов, их востребованности, в том числе наличия поблизости соцучреждений, а также нормативных межремонтных сроков и обращений жителей. Список дорожных объектов синхронизирован с планами ресурсоснабжающих организаций по модернизации сетевой инфраструктуры.