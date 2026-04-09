Показатели внедрения ИИ во всех сферах жизни введут в Нижегородской области

Регионы будут оценивать по уровню применения искусственного интеллекта во всех сферах жизнедеятельности. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Опубликован список основных метрик, которые будут использоваться для оценки интеграции ИИ в различные отрасли экономики в период с 2027 по 2030 год. Эта разработка принадлежит Центру развития ИИ, функционирующему под эгидой российского правительства.
Регионы, успешно достигающие поставленных целей, могут рассчитывать на дополнительное финансовое вливание из федерального бюджета.
Также были перечислены критерии, которые уже в ближайшем будущем будут определять эффективность применения ИИ в системе государственного здравоохранения:
Процент пациентов, подвергшихся первичному опросу с помощью ИИ-ассистента.
Доля пациентов, прошедших медицинский осмотр на основе анализа данных о группах риска, проведенного ИИ.
Количество медицинских учреждений, применяющих ИИ для автоматического заполнения медицинских карт голосом.
Уровень сотрудников, прошедших соответствующее обучение по работе с ИИ.
Увеличение количества научных публикаций и патентов, связанных с ИИ, в каждом учреждении.
Сокращение расходов на диагностические и лечебные процедуры.
Процент результатов анализов, первоначальная интерпретация которых осуществляется с использованием ИИ.
Количество медицинских организаций, использующих ИИ для составления кратких выжимок из историй болезни пациентов.
Кроме того, в упомянутом документе закреплены показатели развития ИИ в таких областях, как транспорт, научные исследования, все уровни образования, спорт, туризм, культура, городская среда и многих других.
