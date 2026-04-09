В Красноярский край завезли более 30 тысяч тонн импортных овощей и фруктов

За первый квартал 2026 года в Красноярский край ввезено более 31,8 тысячи тонн импортной растительной продукции. Большая часть грузов — свыше 29 тысяч тонн — поступила автомобильным транспортом через склад временного хранения Агротерминал. Поставки через этот терминал растут ежегодно благодаря удобству прохождения всех видов контроля в одном месте, отмечают в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю. Для сравнения, за первый квартал прошлого года было ввезено 19 тысяч тонн продукции. Поставки с начала 2026 года: 16 тысяч тонн фруктов и 14,8 тысячи тонн овощей из Китая и стран Средней Азии; 60 690 срезов цветов из Таиланда и 11 500 тюльпанов из Узбекистана; 45 тонн сухофруктов из Таджикистана; 2,9 тонны мяты из Армении; Около тысячи тонн солода из Беларуси и Казахстана. Контроль Россельхознадзора ввозимой продукции осуществляется для предотвращения заноса в регион опасных вредителей. С начала года выявлено 76 случаев заражения карантинными объектами. Более 180 тонн продукции были направлены на обеззараживание, сообщили в ведомстве.