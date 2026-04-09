В Прикамье работников газовой службы наказали за пожар в Дивье

В Пермском крае вступил в силу приговор по делу о возгорании жилого дома в посёлке Дивья. Суд признал виновными троих сотрудников газораспределительной организации и назначил им штрафы.
Решение вынес Добрянский районный суд. Работников обвинили в нарушении правил безопасности при проведении ремонтных работ, что привело к серьёзным последствиям. За расследованием и рассмотрением дела следили в управлении Генеральной прокуратуры России по Приволжскому федеральному округу.
Как установил суд, происшествие случилось 8 ноября 2024 года. Во время ремонта газопровода рядом с домом на улице Советской специалисты не снизили давление газа и не перекрыли подачу. Кроме того, они не установили заглушку на участке. В результате произошла утечка газа, а затем — пожар, который охватил трёхквартирный жилой дом.
Приговор был вынесен 25 декабря 2025 года и теперь вступил в законную силу. Каждому из обвиняемых назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Также суд частично удовлетворил иски пострадавших жильцов дома.