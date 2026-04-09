В Прикамье работников газовой службы наказали за пожар в Дивье

Как установил суд, происшествие случилось 8 ноября 2024 года. Во время ремонта газопровода рядом с домом на улице Советской специалисты не снизили давление газа и не перекрыли подачу. Кроме того, они не установили заглушку на участке. В результате произошла утечка газа, а затем — пожар, который охватил трёхквартирный жилой дом.