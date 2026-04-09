В Емельяновском районе водитель «шестерки» погиб после столкновения с пикапом

В Красноярском крае сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.
Авария произошла утром 9 апреля в Емельяновском округе, на 25 км автодороги «Верхняя Бирюса-Зеледеево-Ибрюль». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с машиной «Тойота Хайлюкс» под управлением 62-летнего водителя.
В результате аварии 38-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
В дорожной полиции напомнили, что выезд на встречную полосу необходимо совершать с особой осторожностью и только в разрешенных местах. 80% лобовых столкновений заканчиваются летальным исходом. Всегда учитывайте дорожные и погодные условия при выборе скорости.