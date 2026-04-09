Проект Омской области признан одной из лучших практик активного долголетия

«Данную практику наше учреждение реализует с 2020 года. Проект обеспечивает доступ к социальным и медицинским услугам и вовлекает жителей в активную жизнь независимо от места проживания. Так, 564 человека, проживающих на отдаленных территориях области, смогли пройти диспансеризацию, еще 115 пожилых людей было доставлено в районную больницу на дообследование. В рамках практики наши специалисты оказали свыше 800 различных соцуслуг, а заседания мини-клубов за все время посетили более 700 пожилых жителей района», — отметила заместитель руководителя комплексного центра Русско-Полянского района Нина Чуб.