Проект Омской области признан одной из лучших практик активного долголетия

Победителем Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в номинации «Системные практики» стал проект комплексного центра Русско-Полянского района Омской области по предоставлению соцуслуг жителям отдаленных поселений. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
Регион представил «Программу предоставления социальных услуг в сельских, труднодоступных и отдаленных местностях “Мы рядом”». Проект призван улучшить качество жизни людей старшего поколения, проживающих на отдаленных территориях, обеспечив им доступ к основным социальным услугам и сократив социальную изоляцию. Работа ведется по трем направлениям: «Заботливое сопровождение», «Школа безопасности» и «Секреты долголетия».
«Данную практику наше учреждение реализует с 2020 года. Проект обеспечивает доступ к социальным и медицинским услугам и вовлекает жителей в активную жизнь независимо от места проживания. Так, 564 человека, проживающих на отдаленных территориях области, смогли пройти диспансеризацию, еще 115 пожилых людей было доставлено в районную больницу на дообследование. В рамках практики наши специалисты оказали свыше 800 различных соцуслуг, а заседания мини-клубов за все время посетили более 700 пожилых жителей района», — отметила заместитель руководителя комплексного центра Русско-Полянского района Нина Чуб.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.