Названа дата последнего звонка в школах Уфы

В этом году он пройдет на день позже.

Источник: Башинформ

Последние звонки в уфимских школах прозвенят 26 мая.

«В целях организованного окончания 2025−2026 учебного года и обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, принимая во внимание письмо минпросвещения РБ “О единых датах проведения выпускных торжественных мероприятий в 2025—2026 учебном году” постановляю организовать и провести 26 мая 2026 года общегородское мероприятие “Последний школьный звонок” для выпускников 11-х классов, посвященное окончанию учебного года», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Башинформа».

Ответственным лицам и ведомствам рекомендовано принять исчерпывающие меры по сохранению жизни и здоровья обучающихся, недопущению фактов правонарушений среди несовершеннолетних при проведении «Последнего звонка».

А уже 1 июня выпускники 9-х и 11-х классов начнут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.