Два санатория в Крыму оптимизировали работу

Пилотными потоками в санаториях были выбраны такие направления, как «оптимизация процесса подготовки номера “стандарт”» и «оптимизация процесса оказания санаторно-курортных услуг “путь гостя”», а также медицинские услуги. В первом учреждении по итогам пилотного потока выработка на одного сотрудника увеличилась на 33%, время подготовки номера снизилось на 27% и двое сотрудников прошли сертификацию инструкторов по бережливому производству. На втором предприятии рост выработки составил 130%, а время протекания процессов сократилось на 44%.