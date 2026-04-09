Два санатория в Крыму оптимизировали работу

Два санатория в поселке Кореиз Крыма подвели итоги оптимизации работы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил заместитель министра экономического развития республики Сергей Королев.
Пилотными потоками в санаториях были выбраны такие направления, как «оптимизация процесса подготовки номера “стандарт”» и «оптимизация процесса оказания санаторно-курортных услуг “путь гостя”», а также медицинские услуги. В первом учреждении по итогам пилотного потока выработка на одного сотрудника увеличилась на 33%, время подготовки номера снизилось на 27% и двое сотрудников прошли сертификацию инструкторов по бережливому производству. На втором предприятии рост выработки составил 130%, а время протекания процессов сократилось на 44%.
«Еще два крымских санатория, присоединившись к реализации федерального проекта, направленного на повышение производительности труда, смогли существенным образом оптимизировать выполнение рабочих задач и добиться роста практически по всем ключевым показателям. Теперь предприятиям предстоит самостоятельно тиражировать успешные практики, а также продолжать внедрение инструментов бережливого производства», — подчеркнул Сергей Королев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.