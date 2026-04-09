Беспрозванных жёстко указал главврачам: «На счетах лежат миллионы, а вы просите ещё денег»

Объём финансирования здравоохранения Калининградской области за два года вырос на 30%. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных заявил 8 апреля на встрече с главными врачами больниц и поликлиник региона, отметив, что несмотря на беспрецедентный рост финансирования, эффективностью использования бюджетных средств остаётся под вопросом.
«Приезжаешь в больницу или поликлинику, начинаешь разговаривать с главным врачом, а он просит дополнительные средства. Смотрим — а у них на счетах лежит по 20−30 миллионов рублей», — сказал Алексей Беспрозванных.
Губернатор подчеркнул, что система должна работать на результат, а не накапливать «кубышки».
«Я буду спрашивать и с министра, и с каждого главврача за эффективность использования средств — как федеральных, так и региональных. Не надо копить деньги для чего-то. Нужно вкладывать их сегодня в развитие каждого учреждения. Если возникнет какая-то сложная ситуация — мы быстро отреагируем резервным фондом и решим вопрос», — заявил Безпрозванных, поставив перед руководителями медучреждений чёткую задачу: прекратить практику накопления больших остатков на счетах и направлять средства на реальное улучшение качества медицинской помощи населению.