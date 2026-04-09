Губернатор признал проблемы с подрядчиком на Петровской набережной в Воронеже

В отчете перед облдумой губернатор Александр Гусев затронул благоустройство Воронежа. Если реконструкция улицы Карла Маркса идет в штатном режиме, то по Петровской набережной возникли сложности — подрядная организация нарушила сроки. Глава региона пообещал, что ситуацию восстановят.
— По Петровской набережной, к сожалению, есть проблемы, связанные с подрядной организацией, которая нарушила срок производства работ. Меры мы к ним уже приняли, и уверены, что ситуация восстановится, — заявил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что контроль за объектом остается жестким.
Напомним, реконструкция Петровской набережной — один из самых амбициозных проектов благоустройства в Воронеже последних лет. Работы ведутся в три этапа, на текущий момент завершены первые два.