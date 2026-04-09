Звезда «Полицейского с Рублевки» Петров в апреле приедет в Нижний Новгород

17 апреля в Нижнем Новгороде состоится премьерный показ фильма «Коммерсант» (18+). Кинокартину о лихих 90-х представит зрителям актер Александр Петров. Об этом сообщили в пресс-службе «Синема Парк».
Действие сюжета разворачивается в 1996 году в Москве. Александр Петров воплотил образ молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова. Его коллегой по площадке стала актриса из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Елизавета Базыкина. Ей досталась роль жены банкира.
По сюжету у Андрея Рубанова и его друга Миши, которого сыграл Михаил Мороз, на двоих есть больше миллиона долларов. Желая стать элитой нового государства, они оказываются участниками масштабной аферы по хищению миллиардов из казны. После ареста банкир попадает в камеру «Матросской тишины» — чистилище, где ему предстоит перевоплощение для выживания и возвращения в привычный мир.
В 18:10 в атриуме нижегородского ТРЦ «Седьмое Небо» будет организован паблик-ток со звездой сериала «Полицейский с Рублевки» (18+) Александром Петровым. В 19:00 актер представит фильм в зале № 3.
