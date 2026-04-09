В Соцфонде сообщили, что некоторые россияне получат пенсии за май досрочно

В связи с майскими праздниками некоторые российские пенсионеры получат свои майские пенсии раньше обычного. Для этого не нужно подавать никаких заявлений — выплаты будут осуществлены автоматически. Об этом проинформировали в Социальном фонде, передаёт «Российская газета».
Уточняется, что досрочные выплаты затронут всех пенсионеров, получающих пенсии через банки. Например, пенсионеры, которым обычно выплаты поступают с 1 по 4 число месяца, смогут получить свои деньги до 30 апреля. С 5 мая доставка пенсий через банки будет возобновлена по стандартному графику.
Досрочные выплаты распространяются на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты от Социального фонда, они также будут перечислены на счёт досрочно.
Для пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России», график доставки останется прежним, и они получат свои майские выплаты в обычные для себя даты.
Напоминаем, что в этом году россияне будут отдыхать три дня подряд дважды в мае: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Причём это будут самые короткие майские выходные за последние 8 лет.
