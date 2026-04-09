В Красноярске усилили мониторинг состояния рек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске вводится ежедневный мониторинг уровня воды в малых реках. Такое поручение оперативным службам было дано во время выездного совещания в районе Дрокино на фоне стабилизации паводковой обстановки после активного таяния снега.
По оценке специалистов, ситуация улучшилась благодаря переменчивым погодным условиям. Тем не менее локальные сложности сохраняются на отдельных участках садовых товариществ, включая микрорайон Черемушки.
Ожидается, что в ближайшее время талые воды начнут активно поступать в малые реки и ручьи. Пока уровень воды в них остается значительно ниже опасных отметок. Под особым контролем находятся Бугач, Кача, Базаиха, Паниковка, а также Сухой Лог.
Для оперативного реагирования на возможные подтопления на проблемные территории уже завезено более 700 кубометров щебня.
«Поручил также внимательно отслеживать сигналы жителей, проработать вопросы организации отвода воды с проблемных точек на постоянной основе. Рассмотрим возможность приступить к реализации этих решений в благоустроительный сезон», — написал Сергей Верещагин в личном канале MAX.