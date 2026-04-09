Повышен уровень растворимости белка в продуктах питания в 1,5 раза

Ученый Южно-Уральского государственного университета Диана Тазеддинова отметила, что новый метод основывается на измельчении сырья при скорости 15 тыс. оборотов в минуту и последующей обработке ультразвуком в течение 10−15 минут.

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Новый метод обработки белкового сырья (семян перца), который повышает уровень растворимости белка в 1,5 раза, предложила команда ученых из России и еще четырех стран. Разработка поможет производить питание для спортсменов, сообщила ТАСС ученый Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Диана Тазеддинова.

«Мы с коллегами в составе международного коллектива ученых из Китая, Пакистана, Саудовской Аравии и Франции предложили новую технологию извлечения полезного растительного белка из семян красного перца (Capsicum annuum). Она повышает уровень растворимости белка с 49,4% до 76,9%, то есть больше чем в 1,5 раза. Также уровень перевариваемости белка в лабораторных условиях in vitro увеличивается с 80,1% до 87,9%. Это значит, что организм человека сможет получить больше необходимых ему аминокислот», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что красный перец в настоящее время используется для изготовления салатов, консервов, приправ. При этом его семена содержат до 25% белка, незаменимые аминокислоты, пищевые волокна и биоактивные соединения. Традиционные методы переработки не позволяли раскрыть их потенциал — при химической и термической обработке белок теряет свою пищевую ценность.

По ее словам, новый метод, предложенный международным коллективом ученых, основывается на измельчении сырья при скорости 15 тыс. оборотов в минуту и последующей обработке ультразвуком (40 кГц, 720 Вт) в течение 10−15 минут.

Ученый отметила, что полученный новым методом белковый изолят можно использовать для создания эффективного спортивного питания, а также применять в растительных заменителях животных продуктов, мяса и молока. Кроме того, полученный материал может служить и природным консервантом.

