Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии советуют ничего не покупать в местах стихийной торговли

В мэрии Уфы настоятельно рекомендуют всем избегать места стихийной торговли.

Источник: Башинформ

С приходом весны на улицах Уфы фиксируются все больше случаев незаконной продажи продуктов, включая различные соленья и овощи.

«В таких точках товар реализуется с грубейшими нарушениями правил и санитарных норм, а продавцы не имеют документов, подтверждающих качество», — подчеркнули в уфимской мэрии.

Покупая что-либо с рук, человек подвергает свое здоровье и здоровье своих близких большому риску. Продукты неизвестного происхождения могут стать причиной различных инфекционных заболеваний.

Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей города призывает воздержаться от покупок в местах стихийной торговли и сообщать о них по номеру: +7 (3472) 77−09−11.

Ранее сообщалось, где и на каких площадках башкирской столицы пройдут сельхозярмарки в 2026 году.