В Башкирии советуют ничего не покупать в местах стихийной торговли

С приходом весны на улицах Уфы фиксируются все больше случаев незаконной продажи продуктов, включая различные соленья и овощи.
«В таких точках товар реализуется с грубейшими нарушениями правил и санитарных норм, а продавцы не имеют документов, подтверждающих качество», — подчеркнули в уфимской мэрии.
Покупая что-либо с рук, человек подвергает свое здоровье и здоровье своих близких большому риску. Продукты неизвестного происхождения могут стать причиной различных инфекционных заболеваний.
Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей города призывает воздержаться от покупок в местах стихийной торговли и сообщать о них по номеру:
