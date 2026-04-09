Лазерная система LazerBuzz сбила дрон на расстоянии 1,5 километра

Российский боевой лазер LazerBuzz в ходе эксперимента успешно сбил беспилотник самолетного типа на расстоянии 1,5 километра, сообщили ТАСС в компании-разработчике.
«Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1500 м», — сообщили в организации.
В организации уточнили, что работа по совершенствованию системы, созданной в рамках проекта «Посох», продолжается.
Ранее разработчики компании LazerBuzz сообщили, что их лазерная система противодействия беспилотникам способна уничтожать дроны за 0,5 секунды.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте, компания Lazerbuzz c 2023 года занимается сборкой и поставкой профессионального лазерного оборудования.
Создатель компании Иван Хованский рассказал, что разработку проекта «Посох» начали после проведения предварительных исследований, показавших, что «идея создания системы противодействия БПЛА на основе сфокусированного лазерного излучения достойна развития».
