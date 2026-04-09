Лукашенко проводит кадровый день 9 апреля с назначением двух министров и вице-премьера

Так, в телеграм-канале «Пул Первого» сказали, что в четверг, 9 апреля, у белорусского лидера состоится кадровый день, добавив, что «красные папки уже на столе».
Также уточнили, что кадровый день начался с Красного зала Дворца Независимости в Минске, где традиционно происходит рассмотрение кандидатов в местные органы власти.
— Шесть человек — в основном Витебская область, — отметил телеграм-канал «Пул Первого».
Еще сказали, что Лукашенко 9 апреля может назначить двух новых министров, а также вице-премьера.
К слову, после совещания белорусского президента 8 апреля, стало известно, что в Беларуси площадь одного района увеличится.