В Калининградской области 19-летняя сотрудница салона связи оформляла виртуальные сим-карты для мошенников

Калининградские полицейские выявили и пресекли схему незаконной регистрации виртуальных сим-карт.

Источник: KaliningradToday

В причастности к преступлению подозревается 19-летняя жительница Полесского района, работавшая в салоне сотовой связи в Гурьевском районе. По данным полиции, девушка, используя служебное положение, вносила недостоверные сведения в единую систему оператора связи. Таким образом она зарегистрировала 15 виртуальных сим-карт на имена жителей России без их ведома и согласия.

За каждую оформленную сим-карту она получала от 3 до 6 тысяч рублей. Передачу данных для активации злоумышленница осуществляла через QR-код третьему лицу.

Как установили оперативники, эти сим-карты в дальнейшем использовались дистанционными мошенниками для оформления банковских кредитов на чужие имена.

Следователем Отдела МВД России по Гурьевскому району возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 272.1 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.