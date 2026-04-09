В Калининградской области 19-летняя сотрудница салона связи оформляла виртуальные сим-карты для мошенников

В причастности к преступлению подозревается 19-летняя жительница Полесского района, работавшая в салоне сотовой связи в Гурьевском районе. По данным полиции, девушка, используя служебное положение, вносила недостоверные сведения в единую систему оператора связи. Таким образом она зарегистрировала 15 виртуальных сим-карт на имена жителей России без их ведома и согласия.