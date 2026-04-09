В Калининградской области 19-летняя сотрудница салона связи оформляла виртуальные сим-карты для мошенников

В причастности к преступлению подозревается 19-летняя жительница Полесского района, работавшая в салоне сотовой связи в Гурьевском районе. По данным полиции, девушка, используя служебное положение, вносила недостоверные сведения в единую систему оператора связи. Таким образом она зарегистрировала 15 виртуальных сим-карт на имена жителей России без их ведома и согласия.
За каждую оформленную сим-карту она получала от 3 до 6 тысяч рублей. Передачу данных для активации злоумышленница осуществляла через QR-код третьему лицу.
Как установили оперативники, эти сим-карты в дальнейшем использовались дистанционными мошенниками для оформления банковских кредитов на чужие имена.
Следователем Отдела МВД России по Гурьевскому району возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 272.1 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.