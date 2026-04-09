В Воронеже обнародуют рассекреченные документы 1942 года

Заседание организационного комитета «Победа» прошло в областном правительстве 8 апреля. По поручению главы региона Александра Гусева заседание провел первый замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев. Участники обсудили меры поддержки ветеранов и подготовку к конференции, приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны, на которой обнародуют рассекреченные документы.
Главные герои — ветераны.
Открывая встречу, Сергей Трухачев отметил успех мероприятий к юбилею Великой Победы, и выразил надежду, что в этом году все задачи также будут выполнены достойно:
«Главные герои праздника, конечно же, — наши дорогие ветераны. К сожалению, их становится все меньше и меньше. Мы обязаны окружить их максимальной заботой и сделать все возможное и невозможное, чтобы они чувствовали себя уверенно и получали всю помощь и поддержку, которая находится в зоне нашей ответственности и за ее границами. Конечно, же 9-го Мая особый статус будут иметь участники специальной военной операции и их семьи».
Министр здравоохранения области Игорь Банин доложил об обеспечении ветеранов и инвалидов войны медпомощью и лекарствами. Сегодня в медорганизациях региона на учете состоят 94 тысячи ветеранов. В отдельную группу диспансерного наблюдения выделены пять категорий ветеранов Великой Отечественной войны: участники и инвалиды, блокадники Ленинграда, бывшие узники концлагерей, члены семей погибших в годы войны. В 2025 году диспансерным обследованием охватили почти 5 471 человек, из них более 70% обследованы на дому.
«Стационары на дому» продолжают успешную работу в каждом районе Воронежской области, сообщил Игорь Банин.
«За прошлый год амбулаторную помощь получили 3 406 ветеранов Великой Отечественной войны, из них пролечено в стационаре на дому 1 009 человек. Также для проведения стационарного лечения в медицинских организациях области выделено 298 оснащенных соответствующим образом палат для ветеранов. За 2025 год специализированную медицинскую помощь в условиях стационара получили более 1 500 человек».
Медпомощь и реабилитацию проходят и в Павловском госпитале для ветеранов войн, где функционирует кардиологическое и неврологическое отделения, а также отделение гериатрии.
Социальная помощь.
Отдельно на заседании обсуждались меры социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны. Профильный региональный министр Ольга Сергеева рассказала, что на сегодняшний день в области проживает 8 266 ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, из них 112 — инвалиды и участники войны.
Один из главные векторов работы — улучшение жилищных условий ветеранов. Так, министерство совместно с органами местного самоуправления оказывает помощь в проведении ремонта жилья участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
«С начала действия программы такую помощь получили 385 участников и инвалидов войны, направлено более 45 млн рублей. Также ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам предоставляется денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Из 24,4 тысяч льготников в 2025 году данной мерой воспользовалось 6 754 ветерана Великой Отечественной. В этом году этой мерой воспользуются 6,5 тысяч ветеранов», — отметила министр.
Для пожилых людей и инвалидов организовано социальное обслуживание на дому. Такие услуги предоставляются 2 633 ветеранам, в том числе 21 участнику и инвалиду Великой Отечественной войны.
Историческая память.
В завершение встречи обсуждалось проведение 16-й Всероссийской научно-практической конференции «Бессмертной памяти народной посвящается: к 85-летию начала Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». Мероприятие состоится в Воронежском государственном педагогическом университете 21 апреля. Как рассказал ректор Сергей Филоненко, Межведомственная комиссия РФ по защите государственной тайны рассекретила ряд документов для конференции. В них содержится упоминания о действиях советских партизан, которые в 1942 году уничтожали французских легионеров, воевавших в составе вермахта в Острогожском районе.
Конференция направлена на сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Мероприятие включено в план военно-исторической работы Вооруженных Сил РФ на 2026 год.
55 докладов планируют представить ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Курска, Пятигорска, Ставрополя, Белгорода и других городов.