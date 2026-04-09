19-летняя сотрудница салона связи оформляла сим-карты для мошенников

Полиция Калининградской области раскрыла схему незаконной регистрации виртуальных сим-карт. В преступлении подозревается 19-летняя девушка, работавшая в одном из салонов сотовой связи в Гурьевском районе. Следствие установило, что сотрудница, используя своё служебное положение, внесла ложные данные в систему оператора и зарегистрировала 15 виртуальных сим-карт на имена ничего не подозревающих граждан России.
За каждую сим-карту она получала от 3 до 6 тысяч рублей. Данные для активации девушка передавала неизвестному лицу через QR-код.
В дальнейшем эти сим-карты использовались мошенниками для оформления банковских кредитов на чужие имена.
В отношении 19-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы.