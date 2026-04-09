19-летняя сотрудница салона связи оформляла сим-карты для мошенников

Полиция Калининградской области раскрыла схему незаконной регистрации виртуальных сим-карт. В преступлении подозревается 19-летняя девушка, работавшая в одном из салонов сотовой связи в Гурьевском районе. Следствие установило, что сотрудница, используя своё служебное положение, внесла ложные данные в систему оператора и зарегистрировала 15 виртуальных сим-карт на имена ничего не подозревающих граждан России.