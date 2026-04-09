В Лесосибирске полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии (видео)

В Лесосибирске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, авария произошла сегодня днем, 9 апреля, на ул. Горького в Лесосибирске. 56-летний водитель автомобиля Hyundai съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии мужчина погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

​Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.