В Свердловской области уничтожат цветы из Латвии: в них затаился «чужой»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля, ФедералПресс. На Средний Урал попытались ввезти крупную партию цветов, зараженных опасным карантинным вредителем. Груз, следовавший транзитом через Литву, заблокирован сотрудниками Россельхознадзора.

Источник: Freepik

Как сообщили в ведомстве, 8 апреля на территорию Свердловской области автотранспортом доставили почти 188 тысяч срезанных цветов. Товар сопровождался фитосанитарным сертификатом, однако при досмотре специалисты Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» нашли нарушение.

В ходе лабораторных исследований в партии альстромерии из Эквадора (1600 штук) обнаружили живого западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande). Этот вредитель является карантинным объектом, способным нанести серьезный урон как тепличным хозяйствам, так и открытому грунту.

Поскольку ввоз зараженной продукции на территорию России запрещен законодательством о карантине растений, грузополучателю пришлось уничтожить всю партию.