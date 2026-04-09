В Свердловской области уничтожат цветы из Латвии: в них затаился «чужой»

Как сообщили в ведомстве, 8 апреля на территорию Свердловской области автотранспортом доставили почти 188 тысяч срезанных цветов. Товар сопровождался фитосанитарным сертификатом, однако при досмотре специалисты Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» нашли нарушение.
В ходе лабораторных исследований в партии альстромерии из Эквадора (1600 штук) обнаружили живого западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande). Этот вредитель является карантинным объектом, способным нанести серьезный урон как тепличным хозяйствам, так и открытому грунту.
Поскольку ввоз зараженной продукции на территорию России запрещен законодательством о карантине растений, грузополучателю пришлось уничтожить всю партию.