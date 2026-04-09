В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП в Добрянке

Пострадавшая в утреннем ДТП в Добрянке находится в тяжёлом состоянии, рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Авария произошла рано утром 9 апреля на улице Красногвардейской. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением — неправильно выбрал скорость и не смог вовремя затормозить. В результате иномарка врезалась в стену сетевого продуктового магазина, частично заехав в торговый зал.
Пострадавшую пассажирку 1993 года рождения доставили в больницу.
«В результате ДТП пострадала одна женщина, в настоящее время она находится в тяжёлом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в краевом Минздраве сайту perm.aif.ru.