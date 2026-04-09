Более 180 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию с начала года

Более 180 тысяч человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в Нижегородской области с начала 2026 года. По данным территориального фонда ОМС, только за январь-февраль углублённое обследование прошли свыше 165 тысяч жителей, ещё более 26 тысяч — профилактические медосмотры, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
В этом году в программу впервые включили анализ на уровень липопротеина (А) — показатель, который помогает выявить скрытые риски инфаркта, инсульта и атеросклероза. Кроме того, для женщин от 21 до 49 лет стали доступны бесплатные тесты на вирус папилломы человека, позволяющие на ранних стадиях диагностировать рак шейки матки.
Регион также расширяет форматы обследований: пройти диспансеризацию можно не только днём, но и вечером или ночью. Появились отдельные программы для людей старшего возраста.
Отдельное внимание уделено семейному формату. Уже 25 апреля в поликлиниках № 30 и № 39 Советского района состоится акция, где обследование смогут пройти и взрослые, и дети. Запись открыта заранее.
Людям старше 40 лет врачи рекомендуют проходить диспансеризацию ежегодно.