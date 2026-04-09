«Позывные футболки» отправлены из Красноярска на фронт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из Красноярска на фронт отправлены ещё две фуры гуманитарной помощи.
Вместе с необходимым снаряжением и техникой бойцы получили особый груз — футболки с их позывными, нарисованными детьми.
Проект «Позывная футболка» родился в волонтёрском центре «ZаМаскируем». Ребята рисуют на ткани портреты участников спецоперации, а швеи переносят на футболки. Доставляют их лично в руки защитников волонтеры гумцентра «Единой России». Уже больше 500 бойцов носят такие именные вещи, включая парней из 124-го отдельного гвардейского танкового батальона. Они записали детям видео с благодарностью.
«Добрые подарки от ребятишек поддерживают бойцов на передовой лучше любых слов и напоминают: о героях помнят и ждут дома с победой!», -написал в национальном мессенджере МАХ губернатор Михаил Котюков.