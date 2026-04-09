В Краснодаре отклонили апелляцию экс-главы Ростовского облсуда

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее сына Сергея Золотарева и Марии Данкевич на изъятие имущества Золотаревой в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В январе Первомайский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество осужденной за коррупцию экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее семьи.
«Проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для ее удовлетворения. Решение районного суда оставлено без изменений и вступило в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы.
В конце декабря прошлого года Золотареву признали виновной в четырех эпизодах получения взяток, двух эпизодах «получения взятки группой лиц по предварительному сговору» и по статье о «получении взятки в крупном размере должностным лицом». Ее приговорили к 15 годам ИК общего режима.
Суд постановил, что экс-председатель Ростовского областного суда должна заплатить штраф в размере 170 млн руб., и лишил ее права занимать должности на государственной службе на 15 лет. Также Золотарева была лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.
По версии следствия, при посредничестве экс-председателя Волгодонского районного суда Андрея Рощевского Золотарева получила 5 млн руб. за смягчение приговора, через экс-заместителя суда Татьяну Юрову — 10 млн руб. за отмену приговора и возвращение дела на доследование, а при посредничестве Георгия Бондаренко получила 400 тыс. руб. за оставление в силе решения суда первой инстанции. Помимо этого, Золотарева и Юрова получили несколько взяток на общую сумму 6 млн руб.
Юрову приговорили к 13 годам колонии и оштрафовали на 120 млн руб. Рощевского приговорили к восьми годам и 50 млн руб. штрафа, а Бондаренко — к шести годам и 4 млн руб. штрафа.
