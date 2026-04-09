В Краснодаре отклонили апелляцию экс-главы Ростовского облсуда

По версии следствия, при посредничестве экс-председателя Волгодонского районного суда Андрея Рощевского Золотарева получила 5 млн руб. за смягчение приговора, через экс-заместителя суда Татьяну Юрову — 10 млн руб. за отмену приговора и возвращение дела на доследование, а при посредничестве Георгия Бондаренко получила 400 тыс. руб. за оставление в силе решения суда первой инстанции. Помимо этого, Золотарева и Юрова получили несколько взяток на общую сумму 6 млн руб.