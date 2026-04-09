В оранжерее под Волгоградом открывается выставка однолетников

В оранжерее волгоградского ботанического сада в Волжском 11 апреля откроется новая выставка цветов — «Чувство цвета — дыши летом!». Для создания экспозиции сотрудники вырастили более 150 тысяч растений. Выставка продлится до 19 апреля.

Посетителям представят десятки видов и сортов однолетников: агератум, антирринум, бальзамин, бархатцы, вербену, гацанию, катарантус, колеус, лизиантус, лобелию, лобулярию, пеларгонию, петунию, сальвию, цинерарию и циннию.

В прошлом году выставку однолетников посетили более 1600 человек. Всего в 2025 году площадки и мероприятия ботсада привлекли свыше 43 тысяч жителей и гостей региона — на 30% больше, чем годом ранее.

Кстати, в этом году «Чувство цвета — дыши летом!» включена в единый календарь туристических событий Туристского информационного центра Волгоградской области.

Фото облкомприроды t.me.