В Волгограде началось формирование ретропоезда «Воинский эшелон»

Формирование ретропоезда «Воинский эшелон» началось в Волгограде. Состав отправится в праздничный тур по Приволжской железной дороге уже 27 апреля.
«Ретропоезд будет сформирован из двух действующих паровозов и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. В числе экспонатов — танки Т-26 и Т-34, бронеавтомобиль БА-64, разнокалиберные пушки и гаубицы», — сообщают в пресс-службе ПривЖД.
Также посетители смогут побывать в вагоне-теплушке и познакомиться с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Сталинградской битве.
По 10 мая «Воинский эшелон» посетит 21 железнодорожную станцию в Саратовской и Волгоградской областях. Подробное расписание станет известно позже.