Трутнев: экономика Дальнего Востока должна работать на людей

В Хабаровском крае на заседании совета Дальневосточного федерального округа под руководством Юрия Трутнева обсуждалась разработка Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2026 года, — сообщает пресс-служба полпреда Президента.
«Стратегия должна стать инструментом, который не просто продолжает развитие, но и повышает эффективность работы, стимулирует изменения в регионах и улучшает жизнь людей», — подчеркнул Трутнев. За десять лет реализации предыдущей стратегии инвестиции в основной капитал округа выросли на 286%, промышленное производство — на 168%, а доходы регионов увеличились более чем в два раза.
Разработка стратегии ведётся по поручению Президента России Владимира Путина. Основная цель — сформировать высокотехнологичную диверсифицированную экономику, развивать инфраструктуру и создавать условия для устойчивого роста населения. Стратегия включает пять ключевых направлений: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, улучшение условий для жителей и климатическая адаптация.
По мастер-планам реализуется 1 057 мероприятий в 22 агломерациях, 200 из них завершены, 315 находятся в строительстве. К 2036 году планируется рост занятости на 140 тысяч рабочих мест, увеличение реальных доходов населения в 1,4 раза и удвоение туристического потока — до 2,5 млн иностранных гостей в год.
Юрий Трутнев поручил регионам завершить согласование своих разделов стратегии, а Минвостокразвития организовать общественные обсуждения проекта.
«Эффективность работы округа напрямую зависит от работы регионов и людей, которые здесь живут. Дальний Восток опережает по всем основным показателям среднероссийские темпы развития в 1,5 раза, и мы намерены эти позиции сохранять», — добавил Трутнев.