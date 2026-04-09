Профилактическая акция «Лесопожарный автопатруль» стартовала на юге края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Колонна из шести спецмашин вышла на маршруты наземного патрулирования в Минусинском округе. Первые точки — село Большая Иня и посёлок Прихолмье, в которых ежегодно по вине людей происходят природные пожары.
К специалистам Минусинской лесопожарной станции и Ермаковского авиаотделения присоединились инспекторы Лесной охраны и сотрудники лесничества. Вместе они провели для учащихся двух школ противопожарный квест и мастер-класс.
Лесные огнеборцы и инспекторы продемонстрировали спецтехнику для борьбы с огнём: пожарную машину, лесопожарный модуль, квадроцикл. Показали оборудование и научили им пользоваться. Объяснили, для чего нужны беспилотники. Школьники научились различать виды костров, правильно их складывать и тушить. От лесничих они узнали, какие деревья растут в регионе, и научились собирать рюкзак в дорогу.
«Для младших школьников это возможность познакомиться с лесными профессиями. Для старшеклассников — варианты и перспективы в выборе жизненного пути. При этом все учатся правильно вести себя в лесу с учётом правил пожарной безопасности. Это особенно важно для наших ребят, учитывая высокую пожарную опасность территории», — отметила заместитель директора по воспитательной работе Прихолмской школы Оксана Хасанова.
«Лесопожарный автопатруль» продолжил движение в Шушенском округе. Благодаря акции более 200 детей узнали о правилах поведения в лесу, действующих запретах и ответственности за сжигание сухой травы.
«За пять лет участниками акции стали около 60 тысяч человек. Основная цель — воспитать бережное отношение к лесу, особенно у подрастающего поколения. Комплексная работа уже приносит плоды. Количество лесных пожаров по вине людей с каждым годом снижается. Это одна из задач нацпроекта “Экологическое благополучие”, — рассказал директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.
До 31 мая автомобили лесных пожарных проедут по большинству территорий региона. С 20 апреля автопатруль начнёт курсировать в центре и на западе края. В конце мая к нему присоединятся лесные огнеборцы восточных и северных подразделений Лесопожарного центра.