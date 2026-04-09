Житель поселка Мухен может сесть на пять лет из-за старых патронов в сарае

Полицейские нашли в надворной постройке 43-летнего мужчины почти сотню боеприпасов. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хранить семейные реликвии — дело благородное, но только если это не патроны. 43-летний житель поселка Мухен теперь на собственном опыте знает, что «привет из прошлого» от родственников может довести до скамьи подсудимых.
Во время обыска на его придомовой территории оперативники заглянули в сарай и нашли там настоящий склад 92 патрона. Экспертиза подтвердила: это спортивно-охотничьи боеприпасы калибра 5,6 мм, и они вполне пригодны для стрельбы.
Сам хозяин «арсенала» оправдывался просто: мол, патроны достались ему по наследству от умершего родственника. Выкидывать не стал, припрятал «на всякий случай». Однако закон к таким «коллекционерам» суров.
— Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении боеприпасов. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, — сообщили в ОМВД России по району имени Лазо.
Сейчас сельчанин находится под подпиской о невыезде. Патроны изъяли, и после решения суда их уничтожат. Полицейские напоминают: если вы нашли оружие или боеприпасы, их нужно немедленно сдать в полицию — это единственный способ избежать уголовной ответственности.
