Житель поселка Мухен может сесть на пять лет из-за старых патронов в сарае

«Наследство» с порохом нашли в Хабаровском крае.

Полицейские нашли в надворной постройке 43-летнего мужчины почти сотню боеприпасов. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Хранить семейные реликвии — дело благородное, но только если это не патроны. 43-летний житель поселка Мухен теперь на собственном опыте знает, что «привет из прошлого» от родственников может довести до скамьи подсудимых.

Во время обыска на его придомовой территории оперативники заглянули в сарай и нашли там настоящий склад 92 патрона. Экспертиза подтвердила: это спортивно-охотничьи боеприпасы калибра 5,6 мм, и они вполне пригодны для стрельбы.

Сам хозяин «арсенала» оправдывался просто: мол, патроны достались ему по наследству от умершего родственника. Выкидывать не стал, припрятал «на всякий случай». Однако закон к таким «коллекционерам» суров.

— Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении боеприпасов. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, — сообщили в ОМВД России по району имени Лазо.

Сейчас сельчанин находится под подпиской о невыезде. Патроны изъяли, и после решения суда их уничтожат. Полицейские напоминают: если вы нашли оружие или боеприпасы, их нужно немедленно сдать в полицию — это единственный способ избежать уголовной ответственности.

