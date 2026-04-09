«Бобровый лог»: место, где сильнейший атлет планеты впервые встал на лыжи, и площадка для рекордов мирового уровня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Бобровый лог» стал местом удивительного спортивного дебюта: самый сильный человек планеты Колтон Энгельбрехт впервые встал на лыжи на склонах Фанпарка. 25-летний пауэрлифтер из Южной Африки, признанный сильнейшим raw-пауэрлифтером в мире, вместе с австралийской звездой пауэрлифтинга Лили Райли приехали на курорт, чтобы освоить горнолыжный спорт.
Под руководством квалифицированных инструкторов школы Getski мировые звезды силового спорта сделали свои первые спуски. Для Колтона это событие стало особенным:
«Катание на лыжах понравилось, хотя было немного сложновато, потому что у меня начало сводить ноги. Но в целом было весело, отличный опыт. И сам Фанпарк — классное место: очень хороший сервис и люди дружелюбные».
Напомним, в этом году «Бобровый лог» впервые стал одной из главных локаций международного фестиваля Siberian Power Show. Событие стало частью празднования 20-летия Фанпарка, который построен компанией «Норникель» в 2006 году. На протяжении всех этих лет комплекс последовательно поддерживает спорт: здесь тренировалось не одно поколение чемпионов, на постоянной основе занимаются ученики спортивных школ Красноярска, регулярно проходят чемпионаты и Кубки России по горным лыжам и сноуборду. Siberian Power Show — новая страница в спортивной истории «Бобрового лога».
На площадке прошли соревнования в различных видах силового спорта и зафиксирован рекорд в новой дисциплине «трекпул» — тяга ратрака. Атлеты из Абакана Дмитрий Воронецкий и Пётр Мартыненко сдвинули с места и за 2 минуты протащили на 2,5 метра специальную машину для подготовки склонов весом 7430 килограммов без учета топлива, а топлива в ратраке было еще 100 кг. Упражнение, разработанное совместно организаторами фестиваля и командой Фанпарка, ранее никем не выполнялось. Результат официально внесен в Книгу рекордов России.
«В этом году Фанпарку “Бобровый лог” исполняется 20 лет. Все эти годы мы остаёмся площадкой для проведения крупнейших спортивных событий, объединяя профессионалов и любителей со всей страны, — отметил генеральный директор Фанпарка Валерий Ильичев. — Символично, что именно в юбилейный год на территории Фанпарка установлен новый рекорд, а в день его проведения здесь собрались более 1000 спортсменов. Это ещё раз подтверждает статус “Бобрового лога” как одной из ключевых спортивных площадок региона и точки притяжения для масштабных событий».
Зимний сезон традиционно закрывается событием «Горнолужник», событие проводится ежегодно и собирает более 3000 зрителей на территории, более 300 тыс. зрителей онлайн и более 100 участников.
В этом году зимний «Горнолужник» пройдет 19 апреля в сказочной тематике, планируется широкая развлекательная программа для гостей события, а также Фанпарк привезет хэдлайнера — группу «Братья Грим».
16+