11 многоэтажек поставили на учёт в 2026 году в Красноярском крае

В Красноярском крае с начала года поставили на кадастровый учёт 11 новых многоэтажек, сообщили в региональном Росреестре.
За первый квартал 2026 года в регионе зарегистрировали 11 многоквартирных домов. Восемь из них находятся в Красноярске — в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах. Ещё три многоэтажки построили в Ачинске, Назарове и Сосновоборске.
Помимо жилых зданий, на учёт также поставили нежилые помещения, расположенные в этих домах.
