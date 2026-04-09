11 многоэтажек поставили на учёт в 2026 году в Красноярском крае

На учёт также поставили нежилые помещения.

В Красноярском крае с начала года поставили на кадастровый учёт 11 новых многоэтажек, сообщили в региональном Росреестре.

За первый квартал 2026 года в регионе зарегистрировали 11 многоквартирных домов. Восемь из них находятся в Красноярске — в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах. Ещё три многоэтажки построили в Ачинске, Назарове и Сосновоборске.

Помимо жилых зданий, на учёт также поставили нежилые помещения, расположенные в этих домах.

