Ребенка женщины, умершей при родах в Ростовской области, удалось спасти

Ребенка женщины, умершей при родах в Ростовской области, смогли спасти. Новорожденная девочка сейчас находится под наблюдением врачей в Перинатальном центре в Ростове-на-Дону. Об этом 9 апреля сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
— Проводится ведомственная проверка, а также оказывается содействие следственным органам в связи с возбуждением уголовного дела по факту смерти пациентки после родов в родильном доме Новочеркасска, — прокомментировали в пресс-службе министерства.
В публикации подчеркнули, что «со стороны врачей были предприняты все действия для спасения» пациентки. В частности, для консультаций привлекли специалистов Минздрава и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.
Родным и близким умершей женщины выразили соболезнования.
Добавим, ход и результаты уголовного следствия ранее взяли на контроль в прокуратуре.
