Главой Фроловского района Волгоградской области избран Александр Матушкин

Во Фролово Волгоградской области сегодня, 9 апреля, состоялись выборы главы района. Как сообщает ИА.

Во Фролово Волгоградской области сегодня, 9 апреля, состоялись выборы главы района. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты районной думы единодушно отдали голоса за Александра Матушкина.

— Александр Евгеньевич родился во Фролово, имеет высшее образование. Работал в сфере молодежной политики, на руководящих должностях в жилищно-коммунальной отрасли. В 2021 году был избран председателем Фроловской городской думы, с февраля 2026 года исполнял обязанности главы Фроловского района, — прокомментировали информагентству в облкомтерполитики.

Напомним, в декабре 2025 года пост главы района покинул Владимир Шкарупелов — он перешел на работу в администрацию Волгоградской области, где возглавил облпромторга и ТЭК.

Фото: администрация Фроловского района.