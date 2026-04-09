В России намерены удвоить число оснований для выдворения мигрантов

Законопроект был внесен Правительством РФ в марте. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ предусматривает, что сразу в нескольких статьях кодекса появятся отдельные положения со штрафами и наказанием в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем. Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и ее граждан, а также за публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность РФ.