Немецких школьников хотят чаще возить на экскурсии в концлагеря

Подростков будут возить в Аушвиц, Треблинку и Собибор, чтобы они не из учебников, а на месте увидели, к чему привёл нацистский режим. Как отметила министр по делам семьи Германии Карин Прин, такая работа становится особенно важной сейчас, когда живых свидетелей трагических событий остаётся всё меньше.