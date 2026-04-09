Мединский оценил опасность ИИ для писателей

Мединский: опасность ИИ для авторов пока никто не представляет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Помощник президента России, глава Союза писателей РФ Владимир Мединский заявил, что опасность искусственного интеллекта для авторов пока никто даже не представляет, этот вопрос нуждается в законодательном регулировании.

Мединский в четверг принял участие в заседании организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.

«Должен сказать, что все вопросы, которые поднимались в выступлениях, они действительно очень актуальны, и вопрос искусственного интеллекта, опасность которого для авторов мы пока даже себе не представляем, это нуждается, безусловно, в законодательном регулировании», — отметил он в ходе своего выступления.

Мединский подчеркнул и важность вопросов с правоприменительной практикой антинаркотического законодательства.

«Мне кажется, что проблема на этом направлении не с людьми, которые читают в книжках — что-то не то у Булгакова вычитают, а проблема с людьми, которые вообще ничего в жизни не читали никогда», — подчеркнул он и добавил, что главной задачей является популяризация чтения.

Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
