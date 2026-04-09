Не ошибись! Священник Теплицкий сказал, что запрещено в Страстную пятницу

В этот день Церковь вспоминает события с девяти утра до полудня: как Христос предстал перед Пилатом, претерпел бичевание и насмешки легионеров, как на Него возложили терновый венец и повели на Голгофу. Кульминация — смерть на Кресте, снятие тела и погребение в пещере. Именно поэтому в храмах в пятницу совершается вынос Плащаницы — полотна с изображением умершего Спасителя, с которым вечером проходит печальный крестный ход.