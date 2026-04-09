Не ошибись! Священник Теплицкий сказал, что запрещено в Страстную пятницу

Страстная пятница — самый скорбный день в православном календаре, когда верующие вспоминают распятие и крестную смерть Иисуса Христа. Это время строгого поста, тишины и отказа от суеты. Священник Виктор Теплицкий рассказал krsk.aif.ru, чем наполнить этот день и какие действия в Страстную пятницу находятся под абсолютным запретом, даже если дома не убрано, а куличи еще не испечены.
«Страсть — значит страдание»: что на самом деле произошло в пятницу.
Отец Виктор напомнил, что слово «страстная» в церковном контексте означает не пылкие чувства, а страдания.
«Это время страданий Христовых. Старое слово. Страсть — это страдание, — пояснил священник. — И мы проживаем последние дни и часы нашего Спасителя».
В этот день Церковь вспоминает события с девяти утра до полудня: как Христос предстал перед Пилатом, претерпел бичевание и насмешки легионеров, как на Него возложили терновый венец и повели на Голгофу. Кульминация — смерть на Кресте, снятие тела и погребение в пещере. Именно поэтому в храмах в пятницу совершается вынос Плащаницы — полотна с изображением умершего Спасителя, с которым вечером проходит печальный крестный ход.
Как пережить Страстную пятницу духовно и телесно.
Священник Виктор Теплицкий подчеркнул, что день нужно посвятить Богу, а не бытовой гонке.
«Христос отдал за нас жизнь — мы отдаем Ему что-то. Вот эта взаимоотдача и есть сущность любви», — отметил он.
Вот ключевые рекомендации отца Виктора для мирян:
Посетите храм утром и вечером. Если есть возможность, стоит взять отгул или выходной за свой счет. Именно в храме происходит полное погружение в смысл дня.
Если не можете быть в храме — читайте Евангелие. Священник советует найти дома время, открыть Священное Писание и перечитать главы о Распятии или включить онлайн-трансляцию богослужения.
Соблюдайте пост по силам. По уставу это день самого строгого воздержания — рекомендуется не вкушать пищу до обеда, а затем ограничиться сухоядением. Однако отец Виктор предупредил о разумности.
«Люди заняты, у кого-то диабет, язва. Согласовывайте с врачами, смотрите по состоянию здоровья. Не переборщите — впереди пасхальная ночь».
Строгие запреты: что нельзя делать в Страстную пятницу 2026.
Отец Виктор дал конкретный ответ на вопрос о делах житейских. По его словам, даже если в доме не прибрано, Страстная пятница — не время для суеты.
Категорически не рекомендуется совершать важные мирские дела. Все хлопоты (уборка, готовка) должны быть закончены в Чистый четверг или перенесены на субботу.
«Пятница — это день для духовного размышления, созерцания и молитвы. Постарайтесь его освободить», — подчеркнул священник.
Под запретом также выпечка куличей и покраска яиц. Этому есть время либо до наступления пятницы, либо в Великую субботу. Кроме того, следует избегать шумного веселья, празднований и ссор — день требует тишины и скорбного настроя.
Если рабочий график не позволяет полностью отказаться от труда, священник советует компенсировать это домашней молитвой вечером.
«Не получилось прийти утром — помолитесь вечером, когда пережили главные события дня», — добавил он.
История праздника: от первых христиан до наших дней.
Страстная пятница как особый день поминовения смерти Христа известна с апостольских времен. Уже в первые века христианства в Иерусалиме в этот день совершались ночные бдения и шествия на Голгофу. Само богослужение с чтением двенадцати «Страстных Евангелий» (отрывков о страданиях Христовых) и выносом Плащаницы сформировалось в Византийской церкви к VIII-IX векам.
Обряд выноса Плащаницы символизирует снятие тела Иисуса с Креста, а вечерний крестный ход — погребальную процессию Иосифа Аримафейского и Никодима. С этого момента в храмах наступает «покой Великой Субботы» — время, когда, по словам отца Виктора, «совершается сокрушение ада» и незримая победа света над тьмой, предвосхищающая пасхальное ликование.