В Калининград прилетела Валентина Матвиенко

В Калининград с официальным визитом прибыла председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, опубликовав видео встречи высокой гостьи в аэропорту.
Глава региона отметил, что Валентина Матвиенко прилетела в памятный для всех калининградцев День героического штурма и взятия Кёнигсберга.
Ожидается, что председатель Совфеда примет участие в памятных мероприятиях и проведет встречу с губернатором. В планах обсудить вопросы социально-экономического развития региона.
В программе поездки — посещение инфраструктурных и историко-культурных объектов, обсуждение процесса модернизации общественного транспорта региона. Спикер СФ также откроет новый пешеходный маршрут в историческом центре Калининграда.
Завершится рабочая поездка торжественным мероприятием, посвященным Дню героического штурма и взятия Кёнигсберга.
Напомним, в 2025 году День штурма, 9 апреля, утвержден как День воинской славы. Официально впервые отмечается в 2026 году.