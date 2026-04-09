В Калининград прилетела Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ примет участие в памятных мероприятиях.

Источник: Комсомольская правда

В Калининград с официальным визитом прибыла председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, опубликовав видео встречи высокой гостьи в аэропорту.

Глава региона отметил, что Валентина Матвиенко прилетела в памятный для всех калининградцев День героического штурма и взятия Кёнигсберга.

Ожидается, что председатель Совфеда примет участие в памятных мероприятиях и проведет встречу с губернатором. В планах обсудить вопросы социально-экономического развития региона.

В программе поездки — посещение инфраструктурных и историко-культурных объектов, обсуждение процесса модернизации общественного транспорта региона. Спикер СФ также откроет новый пешеходный маршрут в историческом центре Калининграда.

Завершится рабочая поездка торжественным мероприятием, посвященным Дню героического штурма и взятия Кёнигсберга.

Напомним, в 2025 году День штурма, 9 апреля, утвержден как День воинской славы. Официально впервые отмечается в 2026 году.

Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
