193 красноярца проходят отбор в почетный караул ко Дню Победы

В Красноярске завершилась регистрация на участие в почетной караульной службе ко Дню Победы. Заявки подали 193 человека, сейчас кандидаты проходят этап подготовки и отбора. Участники отрабатывают базовые элементы службы: обращение с карабином, строевую подготовку и движение в смене часовых. Итоговый состав определят по результатам экзаменационного отбора. Почетная караульная служба у Вечного огня на площади Победы традиционно начнется за неделю до 9 Мая. С 5 по 8 и 10 мая пост будет работать с 10:00 до 14:00, а в День Победы — с 09:00 до 21:00. Также постовцы примут участие в праздничном шествии на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Помимо службы у Вечного огня, участники движения «Пост № 1» готовят программу для жителей города. В разных районах Красноярска пройдут показательные выступления сводной роты почетного караула совместно с курсантами Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России. Напомним, что в Красноярске набирают волонтеров для мероприятий ко Дню Победы.