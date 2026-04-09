На 22% сократилось количество ДТП на федеральных трассах в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается модернизация дорожной инфраструктуры. Благодаря улучшению состояния федеральных трасс в регионе сократилось количество ДТП. Об этом сообщают на сайте Федерального дорожного агентства Росавтодор.
Вчера, 8 апреля, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Они обсудили положительную статистику по состоянию федеральных трасс в регионе, находящихся в оперативном управлении Росавтодора.
Так, показатель нормативного состояния трасс составил 78%. По итогам прошлого года количество ДТП на федеральных автодорогах сократилось на 22%. При этом количество погибших в авариях сократилось на 16,5%, а пострадавших — на 15,8%.
«Эта статистика отражает нашу системную работу по повышению качества и безопасности дорог. Вместе с тем мы понимаем, что впереди еще много работы», — отметил Роман Новиков.
В 2026—2028 годах планируется отремонтировать еще 12 участков общей протяженностью 150 км, из них 31 км — капитально с расширением проезжей части до четырех полос движения. Это не только приведет трассы в нормативное состояние, но и расширит пропускную способность.
