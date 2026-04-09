В Абдулине Оренбургской области школьники встретились с сотрудником МЧС

Ученики школы № 38 города Абдулино Оренбургской области посетили встречу с сотрудником МЧС. Такие профориентационные мероприятия проходят в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации Абдулинского городского округа.
Гостем беседы стал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Абдулинскому муниципальному округу, Пономаревскому и Матвеевскому районам ГУ МЧС России по Оренбургской области капитан внутренней службы Роман Кирнисов. Он рассказал ребятам об особенностях поступления в ведомственные вузы МЧС России по целевому направлению, требованиях к кандидатам, социальных гарантиях и перспективах службы.
Кроме того, профконсультант кадрового центра объяснила будущим выпускникам техническую сторону вопроса целевого обучения. С 2024 года эти правила существенно упростились: теперь все предложения от работодателей размещаются на единой платформе «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.