Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся осадки

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Осадки в Москве продлятся до наступления темноты в четверг и возобновятся в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Осадки в регионе продлятся до наступления темноты, и возобновятся с рассветом в пятницу. Это будет финальный день арктического вторжения и температура вновь не поднимется выше плюс 3 — плюс 5 градусов в столице и до плюс 2 — плюс 7 градусов в Подмосковье», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что в субботу влияние циклона начнет ослабевать и поступления холодного воздуха существенно сократится. Так, в столице ожидаются местами небольшие дожди, воздух в Москве прогреется до плюс 6 — плюс 8 градусов и до плюс 4 — плюс 9 — в Московской области.
«В воскресенье управление погодой перейдёт к восточной периферии европейского антициклона. В облаках появятся прояснения, осадки постепенно прекратятся, а температура уже превысит норму — после полудня в Москве плюс 10 — плюс 12 градусов и до плюс 8 — плюс 13 градусов в Подмосковье», — рассказал он.
По его словам, новая неделя стартует с повышения температуры, местами возможны небольшие дожди, а днем в столице ожидается до плюс 11 — плюс 16 градусов.