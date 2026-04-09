Крымский мост: после открытия проезда начали расти очереди

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда, после возобновления движения с обеих сторон начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в национальном мессенджере Мах.

Источник: РИА "Новости"

Транспортный переход был закрыт в 12:15. Параллельно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ограничение продлилось полчаса, после чего мост открыли для проезда.

«По состоянию на 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 31 транспортное средство. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 49 авто», — говорится в сообщении.

Крымский мост — это стратегический объект, транспортные средства, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше