До 2033 года в Москве обновят около 750 школьных зданий

До конца 2033 года в столице модернизируют порядка 750 школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max. Проект реализуется в рамках программы «Моя школа» и приоритетного направления по обновлению учебной среды.
По словам Собянина, за предыдущие два года город завершил реконструкцию 55 школьных зданий, полностью переоборудованных под современные технологичные пространства для учебы и творчества. В 2026 году планируется обновить еще несколько десятков объектов.
Мэр также отметил, что параллельно столица продолжает строительство новых школ и детских садов. В прошлом году в городе открыли свыше 50 образовательных учреждений, а в 2026-м планируется возвести около 60 новых объектов.
До конца 2027 года в Пресненском, Мещанском и Басманном районах появятся четыре «школы будущего». Новые корпуса создаются по инновационным стандартам: с лабораториями для научных экспериментов, зонами групповой и индивидуальной работы, выставочными площадками и медиатеками.
Собянин добавил, что такие образовательные пространства будут светлыми и визуально открытыми. В перспективе в Москве появится еще 15 «школ будущего».