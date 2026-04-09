До 2033 года в Москве обновят около 750 школьных зданий

Источник: РБК

До конца 2033 года в столице модернизируют порядка 750 школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max. Проект реализуется в рамках программы «Моя школа» и приоритетного направления по обновлению учебной среды.

По словам Собянина, за предыдущие два года город завершил реконструкцию 55 школьных зданий, полностью переоборудованных под современные технологичные пространства для учебы и творчества. В 2026 году планируется обновить еще несколько десятков объектов.

Мэр также отметил, что параллельно столица продолжает строительство новых школ и детских садов. В прошлом году в городе открыли свыше 50 образовательных учреждений, а в 2026-м планируется возвести около 60 новых объектов.

До конца 2027 года в Пресненском, Мещанском и Басманном районах появятся четыре «школы будущего». Новые корпуса создаются по инновационным стандартам: с лабораториями для научных экспериментов, зонами групповой и индивидуальной работы, выставочными площадками и медиатеками.

Собянин добавил, что такие образовательные пространства будут светлыми и визуально открытыми. В перспективе в Москве появится еще 15 «школ будущего».

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше